Глава МИД Грузии проведет встречу с новым госсекретарем США

09.02.2017 12:25 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сегодня с рабочим визитом отправится в США.



Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне Джанелидзе встретится с представителями новой администрации США, а также членами Сената и Палаты представителей.



В частности, грузинский министр проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном — Сенат утвердил его на эту должность 1 февраля. Запланирована также встреча с советником по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа — Майклом Флинном.



«На встречах стороны обсудят вопросы грузино-американского стратегического партнерства и углубления сотрудничества в различных направлениях», — говорится в сообщении МИД Грузии.



Визит Михаила Джанелидзе в Соединенные Штаты Америки завершится 10 февраля.















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