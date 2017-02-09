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Глава МИД Грузии проведет встречу с новым госсекретарем США


09.02.2017   12:25
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сегодня с рабочим визитом отправится в США.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне Джанелидзе встретится с представителями новой администрации США, а также членами Сената и Палаты представителей.

В частности, грузинский министр проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном — Сенат утвердил его на эту должность 1 февраля. Запланирована также встреча с советником по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа — Майклом Флинном.

«На встречах стороны обсудят вопросы грузино-американского стратегического партнерства и углубления сотрудничества в различных направлениях», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Визит Михаила Джанелидзе в Соединенные Штаты Америки завершится 10 февраля.






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