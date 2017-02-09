США помогают Грузии в обустройстве границы

09.02.2017 12:26 В Тбилиси с рабочим визитом находится делегация представителей Агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA).



Сегодня американская делегация посетила МВД Грузии.



Глава американской делегации контр-адмирал Скотт Джерабек обсудил с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили вопрос сотрудничества в сфере обустройства государственной границы Грузии.



Власти США в феврале 2016 года подписали с Грузией соглашение о модернизации государственной границы, которое предусматривает выделение около 10 миллионов долларов.



В рамках соглашения планируется строительство пограничных секторов «Касумло» на грузино-азербайджанской границе и «Кеда» на грузино-турецкой границе. Сектора оборудуют тепловыми камерами, приборами ночного видения, а также смотровыми башнями.



Стороны также обсудили и систему электронного мониторинга на пограничном секторе «Садахло» на грузино-армянской границе, которая вошла в эксплуатацию в конце октября 2016 года. Система была построена также в рамках соглашения с США о модернизации государственной границы.



Агентство США по сокращению военной угрозы работает с грузинской стороной и в сфере береговой охраны. В сентябре 2016 года департаменту береговой охраны МВД Грузии были переданы два катера класса Island, оснащенные современной навигацией.



После того, как в Грузии укомплектуют экипажи для судов они отправятся в США, на военную базу Балтимора, где пройдут 2-х месячный курс переподготовки. Летом этого года состоится официальная передача катеров.



«Нас связывает лучшее партнерство, которое я когда-либо видел. Я надеюсь, что это партнерство продолжится и в будущем… Я хочу поблагодарить министра внутренних дел за прекрасное партнерство», — сказал на встрече контр-адмирал Скотт Джерабек.



«У нас тесное и плодотворное сотрудничество с Агентством США по сокращению военной угрозы и осуществили в пограничной сфере уже несклько проектов. Они помогают не только в улучшении обеспечения безопасности границ, но и играю большую роль в процессе евроатлантической интеграции Грузии», — отметил Георгий Мгебришвили.



"Новости-Грузия"











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