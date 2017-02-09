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США помогают Грузии в обустройстве границы


09.02.2017   12:26
В Тбилиси с рабочим визитом находится делегация представителей Агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA).

Сегодня американская делегация посетила МВД Грузии.

Глава американской делегации контр-адмирал Скотт Джерабек обсудил с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили вопрос сотрудничества в сфере обустройства государственной границы Грузии.

Власти США в феврале 2016 года подписали с Грузией соглашение о модернизации государственной границы, которое предусматривает выделение около 10 миллионов долларов.

В рамках соглашения планируется строительство пограничных секторов «Касумло» на грузино-азербайджанской границе и «Кеда» на грузино-турецкой границе. Сектора оборудуют тепловыми камерами, приборами ночного видения, а также смотровыми башнями.

Стороны также обсудили и систему электронного мониторинга на пограничном секторе «Садахло» на грузино-армянской границе, которая вошла в эксплуатацию в конце октября 2016 года. Система была построена также в рамках соглашения с США о модернизации государственной границы.

Агентство США по сокращению военной угрозы работает с грузинской стороной и в сфере береговой охраны. В сентябре 2016 года департаменту береговой охраны МВД Грузии были переданы два катера класса Island, оснащенные современной навигацией.

После того, как в Грузии укомплектуют экипажи для судов они отправятся в США, на военную базу Балтимора, где пройдут 2-х месячный курс переподготовки. Летом этого года состоится официальная передача катеров.

«Нас связывает лучшее партнерство, которое я когда-либо видел. Я надеюсь, что это партнерство продолжится и в будущем… Я хочу поблагодарить министра внутренних дел за прекрасное партнерство», — сказал на встрече контр-адмирал Скотт Джерабек.

«У нас тесное и плодотворное сотрудничество с Агентством США по сокращению военной угрозы и осуществили в пограничной сфере уже несклько проектов. Они помогают не только в улучшении обеспечения безопасности границ, но и играю большую роль в процессе евроатлантической интеграции Грузии», — отметил Георгий Мгебришвили.

"Новости-Грузия"





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