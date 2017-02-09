Правительство Грузии распространяет информацию о встрече Абашидзе-Карасин

09.02.2017 12:52 В рамках грузинско-российского неформального диалога в Праге состоялась очередная встреча специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Российской Федерацией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина. Администрация правительства Грузии распространила информацию о вопросах, рассмотренных на встрече:



"В начале встречи Зураб Абашидзе говорил о грубых нарушениях прав человека на оккупированных территориях Грузии. Он заострил внимание на незаконное решение, вынесенное несколько дней назад цхинвальским оккупационным режимом о пресечении свободы Георгию Гиунашвили, что вызывало резкую реакцию в Грузии, так же как и в международном сообществе.



В данном контексте подчеркнули значение женевских международных дискуссий, как главнейшего формата рассмотрения между Грузией и Россией вопросов безопасности, а также вопросов, связанных с Абхазией и цхинвальским регионом.



Состоялась беседа по вопросам, предусмотренным повесткой дня пражского формата, были рассмотрены результаты торгово-экономических отношений 2016 года, и перспективы 2017 года.



Отметили, что с 2013 года, после задействования грузинско-российского диалога из Грузии на российский рынок было экспортировано товара стоимостью 850 миллионов долларов США. Наметился прогресс с точки зрения авиационных и наземных транспортных перевозок, значительно возросло количество российских туристов в Грузии. Были освобождены из заключения 7 граждан Грузии, отбывающие многолетнее наказание в России по обвинению в шпионаже.



Зураб Абашидзе подтвердил, что еще в минувшем году грузинская сторона закончила работу над документами, предусмотренными договором от 2011 года "Об основных принципах механизмов мониторинга таможенного администрирования и товарной торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации", и в настоящее время грузинская сторона ждет готовности России для перехода на этап имплементации договора.



По заявлению Григория Карасина, российская сторона вместе со швейцарскими коллегами постарается ускорить работу над документами, связанными с этим договором.



По заявлению российской стороны, ведется работа с целью последующего упрощения визового режима для граждан Грузии.



Дата очередной встречи в Праге будет уточнена позже".

















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