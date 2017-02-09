Нино Гогуадзе: «В акции «националов» мы участвовать не будем»

09.02.2017 13:37 «Я один раз оценила бывших соратников и больше не буду делать публичных комментариев - если кого-то интересует трудоустройство этих людей, пусть обращается с вопросами в парламентское большинство и правительство - почему они нанимают этих людей», - заявила один из лидеров «Свободных демократов» Нино Гогуадзе в интервью газете «Резонанси».



«Для логически мыслящего человека представленные прокуратурой улики о давлении на судей не выдерживают никакой критики. В этих письмах не было ничего такого, просто Сакварелидзе обещал им какие-то неопределенные посты. Кроме этого, все хорошо знают, в каком государстве мы живем - прослушиваются звонки не только судей и бывших чиновников, но и рядовых граждан. Поэтому вряд ли они стали бы писать такие письма и давить на судей. Сами судьи подробно написали, что это провокация... Кроме этого, хочу сказать, что главное тут в другом - у прежних рычагов нет давления на кого-то. Они могут делать что угодно, но это обычный криминал. А в государстве власти есть для того, чтобы пресекать любые криминальные действия», - отметила в беседе с корреспондентом издания Нино Гогуадзе.



«Что касается подчинения суда и давления, такие рычаги есть у властей. Мы 2 года смотрели, как власти подчиняли себе суд, начиная с Мурусидзе. Кроме этого, все помнят, что происходило вокруг Конституционного суда, как «Грузинская мечта» взяла этот суд. Поэтому нужно отделять действия властей от действий оппозиции. Для демократического государства власти намного опаснее, чем другие силы», - заключила Гогуадзе и на вопрос - «Чего вы ожидаете по делу «Рустави 2», присоединитесь ли вы к акции «Национального движения»? - ответила:



«Мы всегда защищали и будем защищать независимые от властей телеканалы, в том числе и «Рустави 2». Но акции «националов» мы участвовать не будем. Мы найдем другую форму для защиты свободы слова».















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