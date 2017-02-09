Грузия получит безвиз с 29 марта, Украина - с 12 июня

09.02.2017 13:41 Безвизовый режим с ЕС для Грузии предполагается задействовать с 29 марта, а для Украины - с 12 июня. Об этом написал в своем Twitter журналист «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк.



«Предполагается, что безвизовый режим вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины», — написал Йозвяк.



Ранее Европарламент, Еврокомиссия и Европейский совет определились с датой проведения трехсторонних переговоров по безвизовому режиму для Украины. Что же касается Грузии, то Европарламент уже одобрил предоставление ей безвиза, осталось лишь утвердить его Советом Евросоюза.















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