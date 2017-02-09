Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия получит безвиз с 29 марта, Украина - с 12 июня


09.02.2017   13:41
Безвизовый режим с ЕС для Грузии предполагается задействовать с 29 марта, а для Украины - с 12 июня. Об этом написал в своем Twitter журналист «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк.

«Предполагается, что безвизовый режим вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины», — написал Йозвяк.

Ранее Европарламент, Еврокомиссия и Европейский совет определились с датой проведения трехсторонних переговоров по безвизовому режиму для Украины. Что же касается Грузии, то Европарламент уже одобрил предоставление ей безвиза, осталось лишь утвердить его Советом Евросоюза.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В конгрессе США презентовали грузинское вино
Белорусские строительные компании интересуются грузинским рынком
Парламент обсудит проект закона о продаже аграрных земель иностранцам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тбилиси восполнит дефицит электроэнергии для Абхазии
Супруга задержанного в Абхазии Георгия Лукава продолжает сухую голодовку
Анкваб - новая старая головная боль для Хаджимба
МИД Грузии: Власти Грузии заинтересованы в учебе жителей Абхазии в Европе и США
Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан готов обсудить с Турцией новые транспортные коридоры
В КБР впервые проходят Дни Дагестана
Азербайджан и Грузия усиливают борьбу с незаконными пассажироперевозками
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна