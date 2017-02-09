Иванишвили заинтересован лишь в территории, на которой расположена инфраструктура ОВГ - ЕНД

09.02.2017 13:43 Бидзину Иванишвили беспокоит не закрытие вещателя, не судьба тех 600-700 сотрудников, которых он собирается уволить, а интересует территория, на которой расположена инфраструктура "Общественного вещателя"- заявил на пленарном заседании весенней сессии парламента член парламентской фракции "Национальное движение" Ника Мелия, отзываясь на события в "Общественном вещателе".



Мелия призвал депутатов "Грузинской мечты", возвысить голос в связи с происходящим.



"В последние дни в этой стране осталось мало людей, которые бы равнодушно относились к процессам, называемым давлением не только на "Рустави 2", но и в отношении "Общественного вещателя". Мне рудно слушать нескольких депутатов "Грузинской мечты", которые говорят о совершенно другой реальности.



Дорогие коллеги из "Грузинской мечты", вы являетесь депутатами большинства, которые и сейчас не возвышают голос, между тем вы обязаны возвысить голос, когда видите, что Иванишвили уже реально закрывает "Общественный вещатель", но вы по-прежнему не говорите ничего. Вы являетесь членами большинства, которые обязаны повысить голос, когда видите и знаете, что Иванишвили собирается выгнать пинком из "Общественного вещателя" 600 сотрудников. Вы те члены большинства, которые обязаны возвысить голос, поскольку первым делом вы депутаты, и обязаны смотреть правде в глаза, и видеть реальность.



Бидзину Иванишвили не беспокоит закрытие вещателя, ему безразлична судьба тех 600-700 сотрудников, которых он собирается уволить, его интересует территория, на которой находится инфраструктура "Общественного вещателя", размещенная на 33 000 квадратных метрах в центре Тбилиси. Да, этот человек собирается сделать это, и не говорите мне, что он не собирается делать это, поскольку он не раз задумал и привел в исполнение подобное. Он, к сожалению, отнял, и захватил шелковую фабрику, комплекс "Лагуны Вере", здание старого "Цекавшири" в центре города, здание старого универмага, часть территории Ботанического сада, старый ипподром Сабуртало, но вы не говорите об этом"- заявил Мелия.



Кроме того, Ника Мелия заявил на сессии депутатам "Грузинской мечты", что первым делом "Рустави 2" нужен им, чтобы не сорваться в пропасть, и чтобы "в стране существовало медиа пространство, куда придут оппозиционно настроенные люди, и будут обсуждать разные вопросы".

















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