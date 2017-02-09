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Гендиректор Общественного ТВ проводит встречу с членами попечительского совета


09.02.2017   13:55
Члены попечительского совета Общественного вещателя Грузии (ОВГ ) обсуждают трехлетний план нового гендиректора Общественного вещателя страны Васил Маглаперидзе об экономии средств для дальнейшего развития телевидения.

Параллельно встрече, которая проходит в закрытом режиме, перед зданием Общественного ТВ проходит акция протеста.

Генеральный директор ОВГ Васил Маглаперидзе, представляя трехлетний план преобразования телевидения, заявил о намерении приостановить все телепередачи, кроме информационных выпусков. Сэкономленные средства пойдут на переоснащение, оцифровку архива и другие нужды.

Председатель попечительского совета Григол Гогелия заявляет, что план необходимо изменить и у него есть вопросы в связи с отдельными пунктами.

«Это будет серия встреч, на которых мы попытаемся прийти к единому мнению по тому ли иному вопросу, сделать план более детальным и затем принять решение, которое будет способствовать развитию Общественного вещателя», - сказал Гогелия.

Ранее Васил Маглаперидзе сказал, что в результате оптимизации высвободится около 15 миллионов лари. На запланированное в 2017-2019 годах переоснащение, оцифровку архива и на региональные офисы будет потрачено 45 миллионов лари.

С решением гендиректора Общественного ТВ не согласна часть сотрудников вещателя и неправительственных организаций, которые периодически устраивают акции протеста. По их словам, в результате реорганизации многие останутся без работы.






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