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Омбудсмен: Непонятно, почему необходимо останавливать передачи в вещателе на 11 месяцев
09.02.2017 14:53
Народному защитнику Грузии не совсем понятно, зачем останавливать все передачи на Общественном вещателей Грузии на 11 месяцев для проведения запланированных реформ.
"Реформа в вещателе необходима, но она не должна касаться журналистов, людей, которые работают там. Их права должны быть максимально соблюдены. Существуют вопросы в связи с тем, почему необходимо приостанавливать передачи на 11 месяцев. Тем более на фоне того, когда в стране идут активные политические процессы: конституционная реформа, подготовка к выборам местного самоуправления.
У вещателя в отличии от других СМИ согласно закону есть дополнительное обязательство, поставлять населению информацию по разным вопросам. Выполнение этого обязательства является необходимым. Я, например, не услышал, почему необходимо закрывать разные теле и радио передачи в течение этого времени. Это, разумеется, является вопросом, который реально стоит, и максимально следует сделать все, чтобы процесс шел в рамках закона. Мы включены в этот процесс, наблюдаем за текущими событиями, и надеюсь, что в ближайшие дни будет известно больше информации"- заявил Уча Нануашвили.
Новоназначенный генеральный директор "Общественного вещателя" представил план, по которому, по его обещанию, будет обновлен "Общественный вещатель".
Согласно плану, необходимо техническое оснащение вещателя, создание офисов в регионах.
Согласно тому же плану, передачи "Общественного вещателя" будут приостановлены на 11 месяцев.
Часть журналистов "Общественного вещателя" и заинтересованных лиц выразили протест из-за этого плана.
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