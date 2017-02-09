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АМЮГ считает, что законопроект о прослушивании не отвечает установленному Конституционным судом стандарту


09.02.2017   15:04
Конституционный суд однозначно заявил, что т.н. ключ к прослушиванию не должен быть в руках того органа, который является носителем следственных функций, - об этом заявил юрист Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Георгий Гоциридзе, который участвует во встрече в связи с законопроектом о т.н. прослушиваниях, проходящей в Авлабарской резиденции президента Грузии.

По его заявлению, согласно этому законопроекту, создаваемое Агентство подпадает под подчинение Службы государственной безопасности (СГБ) – орган, профессионально заинтересованный в добыче как можно большей информации.

«Это однозначно невыполнение решения Конституционного суда. Мы принципиально против связанного с прослушивания законопроекта, он не отвечает установленному Конституционным судом Грузии стандарту. У этого агентства также будет функция осуществления значительной оперативно-розыскной деятельности, и это дополнительно противоречит решению Конституционного суда. Мы считаем, что парламент Грузии не должен принимать этот законопроект в этой форме», - отметил Георгий Гоциридзе.

Рассмотрение законодательного пакета, связанного со т.н. скрытыми прослушиваниями, в парламенте Грузии начинается с завтрашнего дня.






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