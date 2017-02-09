Все серьезные кризисы в Грузии начались с контроля СМИ - Гоциридзе

09.02.2017 15:15 "Закрытие вещателя (ОВГ - ред.) преследует три цели. Первая цель, захватить за бесценок это здание на этой территории. Вторая, выгнать из телевидения нелояльно настроенных к власти людей. И третья, чтобы из этого здания не велась прямая трансляция заседаний"- заявил член "Национального движения" Роман Гоциридзе журналистам.



По его словам, власть старается доверить судьбу "Общественного вещателя" людям, которые вынесли положительное заключение по делу взрыва Сакдриси.



"О какой бюджетной экономии идет речь, когда финансовую реформу "Общественного вещателя" проводит человек, который положил заключение по Сакдриси. Экономическое положение "Общественного вещателя" собираются улучшить руками таких людей. Всех, кто подписался под экономический документ уничтожения Сакдриси, наградили, и затем они стали большими персонами в разных направлениях власти.



Одним из наград, очевидно, является овладение теплым креслом в "Общественном вещателе". С данной точки зрения происходит много безнравственного.



Все серьезные кризисы в Грузии начались с контроля СМИ. И эта власть закончит плохо, если не прекратит попытки закрыть "Рустави 2" и "Общественный вещатель"- заявил Роман Гоцирдзе.

















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