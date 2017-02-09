АМЮГ: То, что рассматривает парламент в связи со скрытыми прослушиваниями, является российской моделью

09.02.2017 18:46 В соответствии с европейским подходом, т.н. ключ находится в руках частных операторов, согласно российскому подходу – у Службы безопасности есть прямой доступ к коммуникационным средствам, - заявил юрист Ассоциации молодых юристов Грузии Георгий Гоциридзе, комментируя законопроект, связанный со т.н. ключом к скрытому прослушиванию.



По его утверждению, то, что рассматривает парламент, является российской моделью, которую Европейский суд по правам человека в одном из дел счел противоречащей конвенции.



«Мы в конечном итоге пришли к российской модели. То, что рассматривает парламент, реально является российской моделью, которую Европейский суд по правам человека в деле Захарова счел противоречащей восьмой статье конвенции», - отметил Георгий Гоциридзе.



Георгий Гоциридзе считает также проблематичным и то, что в назначении руководителя создаваемого Агентства участвует и начальник Службы государственной безопасности (СГБ).



«И порядок назначения руководителя Агентства не отвечает требованиям решения Конституционного суда. Начальник СГБ участвует в его назначении и освобождении от должности. Служба безопасности профессионально заинтересована в осуществлении прослушиваний и когда ее начальник говорит решающее слово в назначении руководителя Агентства, естественно, и тут противоречие», - отметил Гоциридзе.



Рассмотрение законодательного пакета, связанного со т.н. скрытыми прослушиваниями, в парламенте Грузии начинается с завтрашнего дня. Администрация президента Грузии же начала изучение законодательного пакета в связи со скрытыми следственными действиями и консультации с соответствующими ведомствами.















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