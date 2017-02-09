Мелия: Давид Нармания обязательно предстанет перед правосудием

09.02.2017 18:52 Если не будет упразднено решение о выплате компенсации брату судьи Наты Назгаидзе, мэр столицы и председатель Агентства государственного имущества обязательно предстанут перед правосудием, - заявил председатель политсовета «Национального движения» Ника Мелия, комментируя требование оппозиционных депутатов тбилисского муниципального собрания (сакребуло).



Как заявил Мелия, если к требованию оппозиционных депутатов не присоединятся и депутаты от «Грузинской мечты», то в этом случае станет понятно, что мэр Тбилиси не в заблуждение их ввел, а они сознательно «подарили семье судьи миллион лари из бюджета столицы».



«Это случай, аналог которого трудно будет найти за все 20 лет независимости Грузии. Подобная коррупционная схема и не проявлялась. Это ясная иллюстрация наглости. Представьте, столичная мэрия готовит проект распоряжения, который вносит в сакребуло и просит, чтобы якобы пострадавшему Назгаидзе была выплачена компенсация. Реально же, та территория, которую мэрия преподносила как собственность Назгаидзе, с 2013 года уже не принадлежит ему.



Наше требование заключается в том, чтобы минимум на данном этапе скорейшим образом должно быть упразднено то распоряжение, на основании которого Назгаидзе, так сказать, подарили 1 миллион. В противном случае, обязательно предстоит Давиду Нармания отвечать перед прокуратурой, а также Карло Лаперадзе, как начальнику службы по управлению государственным имуществом. 35 депутатов грузинской мечты, сегодня как минимум в крайне неловком положении. Знали они об этом факте или нет, несмотря на это, все равно подписали это соглашение. Это уже естественно преступление», - заявил Мелия.



Председатель политсовета «Национального движения» призывает большинство сакребуло поддержать требование оппозиции.



Оппозиционные депутаты тбилисского муниципального собрания требуют признать недействительным распоряжение от 23 декабря 2016 года, согласно которому брату судьи Наты Назгаидзе было возмещено имущество в размере одного миллиона лари. Эта инициатива сегодня в сакребуло была выдвинута четырьмя фракциями и независимыми депутатами Алеко Элисашвили и Шореной Бухрашвили на совместном брифинге.















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