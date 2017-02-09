Абашидзе: Я не говорил, что визовая либерализация это заслуга России, как я мог такое сказать?

09.02.2017 19:03 Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе выражает готовность прийти в парламент страны в случае необходимости.



Вместе с тем, Абашидзе считает, что представители «Национального движения» как видно неверно поняли его заявление, из-за которого он и вызывается ими в парламент.



«Я очень люблю наш парламент, в частности и потому, что это здание в Кутаиси расположено на улице имени моего отца. С удовольствием хожу туда. Если будет нужно, не вижу в этом никаких проблем. Что касается того заявления, видимо они неверно меня поняли. Я не говорил, что визовая либерализация это заслуга России, как я мог такое сказать? Я сказал то, и повторю еще раз, что часто слышал от наших европейских коллег – одним из факторов, способствовавших успешному осуществлению нашего европейского проекта, является то, что мы уменьшили внешние угрозы, в том числе посредством диалога с Россией. Об этом вы можете спросить у любого нашего европейского коллеги, это их формула и абсолютная истина», - заявил Абашидзе.



Напомним, фракция «Национальное движение» вызывает специального представителя премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе в парламент, в комитет по внешним отношениям после его встречи с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным. Депутат Саломе Самадашвили обратилась к парламентскому комитету по внешним отношениям, чтобы Зураб Абашидзе был вызван на заседание. У оппозиции, в частности, появились вопросы к Зурабу Абашидзе в связи с тем заявлением, которое он сделал несколько дней назад в беседе с «IPN».



«Одним из факторов нашего успешного осуществления европейского проекта является диалог с Россией. Если бы не этот диалог, который мы ведем с Россией, заверяю вас, было бы затруднительно подписание соглашения об ассоциации и получение такого результата в связи с визовой либерализации», - заявил «IPN» Зураб Абашидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

