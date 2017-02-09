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Оппозиция усматривает интересы Иванишвили в законе о телефонных прослушиваниях
09.02.2017 19:47
Для парламентских оппозиционных партий неприемлем пакет поправок к закону о прослушиваниях, предложенный властью.
В "Национальном движении" заявляют, что разработанный законопроект не учитывает рекомендации Конституционного суда. По мнению члена ЕНД Саломэ Самадашвили, власть старается держать под максимальным контролем ключ и аппаратуру, предназначенную для прослушиваний.
Члены "Движения за свободу-европейская Грузия" заявляют, что в случае принятия законопроекта о т.н. прослушиваниях, ключ тайных прослушиваний окажется в руках Бидзины Иванишвили.
"То, что представлено в связи с прослушиваниями, является тем же, что и узаконить Бидзине Иванишвили, и подчиненным ему личным структурам законность нашего прослушивания. Это то же самое, чтобы практически дать добро на то, чем они занимаются сегодня"- заявил Зураб Чиаберашвили.
Завтра юридический комитет обсудит поправки, которые должны внести в закон о прослушиваниях. Законопроект завтра же выйдет на сессию первым слушанием.
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