Попечительский совет ОВГ в течение недели представит новому менеджменту собственые критерии развития вещателя

09.02.2017 20:12 Сегодня состоялась первая встреча Попечительского совета Общественного Вещателя Грузии с новым руководством государственной телерадиокорпорации после объявленной новым директором инициативы о модернизации и оптимизации телевидения.



Как сообщил генеральный директор ОВГ Васил Маглаперидзе, было решено, что Попечительский совет в течение недели представит новому менеджменту собственые критерии развития вещателя.



«На прошлой неделе мы представили план, рассчитаный на то, что ОВГ должен был стать телекомпанией-лидером и занимать ведущие позиции в рейтингах. Но в последнее время появились мнения о том, что высокие рейтинги не являются главным критерием оценки работы ОВГ и его должны оченивать не так, как любое другое телевидение», — сказал Маглаперидзе.



По его словам, участники встречи отметили, что до этого времени никто специально не занимался разработкой критериев оценки работы ОВГ.



«Попечительский совет взял на себя обязательство через неделю представить свои предложения по требованиям к работе Общественного вещателя. То есть там будет рейтинг и еще два, три, четыре компонента», — отметил новый гендиректор ОВГ.



При этом Маглаперидзе не исключил, что представленный им ранее план, предусматривающий закрытие более 100 передач ОВГ на ближайший год, будет пересмотрен.



Параллельно над альтернативным планом развития ОВГ работает инициативная группа, в которую входят сотрудники канала. Они намерены предложить свои идеи Попечительскому совету и просят до этого не рассматривать план, предложенный Маглаперидзе.















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