Правительство утвердило план действия осуществления государственной стратегии в отношении беженцев 2017-2018 года

09.02.2017 20:13 Правительство утвердило план действия осуществления государственной стратегии в отношении беженцев в 2017-2018 году.



По заявлению министра по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев Созара Субари, план предусматривает очень много направлений, из которых главнейшими являются два направления: удовлетворение беженцев жилыми квартирами и помощь, чтобы у них появились свои реальные доходы.



"В текущем и будущем году запланировано передать беженцам в собственность как минимум 4 000 жилых квартир. Под этим подразумеваются как сельские дома, так и квартиры в новостройках, помощь пострадавшим от ипотеки, и ряд других направлений. В случае проведения реформ, которые мы собираемся осуществить, эта цифра может утроиться, и даже возрасти вчетверо в течение двух лет.



Единственное направление, где мы сокращаем финансирование, это реабилитации старых домов, где проживают беженцы, поскольку, как правило, реабилитация обходится во столько же, сколько строительство нового дома, а результат не сравнится с новым корпусом"- заявил Субари.





















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