Глава МИД Грузии завершил визит во Францию

09.02.2017 20:17 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в рамках своего первого официального визита во Францию 6-8 февраля провел встречи с министром иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марком Эро, государственным секретарем по европейским делам Арлемом Дезиром и председателем Комитета по внешним отношениям Национальной ассамблеи Элизабет Гигу.



В ходе встречи с госсекретарем европейских дел стороны обсудили отношения между ЕС и Грузией, а также обстановку на Кавказе, - сообщает Министерство иностранных дел и международного развития Франции.



По информации МИД Грузии, на встрече стороны уделили особое внимание процессам европейской и евроатлантической интеграции Грузии. «Французская сторона поздравила Грузию с решением Европарламента о безвизовом режиме. В свою очередь, Михаил Джанелидзе поблагодарил Арлема Дезира за активную поддержку Грузии в процессе либерализации виз», - говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства.



На встрече с министром иностранных дел Жан-Марком Эро стороны обсудили двусторонние отношения, обстановку на Кавказе, а также сотрудничество двух стран в многосторонних форматах, - сообщает Министерство иностранных дел и международного развития Франции.



МИД Грузии сообщил 7 февраля, что Джанелидзе предоставил своему французскому коллеге информацию о приоритетах правительства Грузии по направлениям энергетики, туризма, инфраструктуры и сельского хозяйства и возможностях сотрудничества между Грузией и Францией в этих сферах.



«Было отмечено значение инвестиций, осуществленных французскими компаниями в Грузию и то, что у Грузии есть огромный потенциал превратиться в региональную платформу с привлекательной бизнес-средой для европейского и в том числе, французского бизнеса», - сообщает МИД Грузии.



«Министр иностранных дел Франции вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Франции, он осудил любую попытку аннексии территорий суверенных государств и отметил, что для Франции неприемлемы оформленные Российской Федерацией т.ню. соглашения с оккупированными регионами Грузии», - говорится в сообщении министерства.



На встрече с председателем Комитета по внешним отношениям Национальной Ассамблеи Франции Элизабет Гигу стороны обсудили двусторонние отношения, обстановку в регионе с точки зрения безопасности и сотрудничество между Грузией и ЕС.



Выступая на заседании Комитета по внешним отношениям Национальной ассамблеи Франции, Михаил Джанелидзе заявил, что Грузия «является важным союзником ЕС в секторе безопасности» и подчеркнул, что «в интересах Европы иметь такого демократичного и стабильного союзника, как Грузия».



«Несмотря на оккупацию территорий, Грузия никогда не свернет с мирного пути и не потеряет шанса сблизиться с Европой», - обратился Джанелидзе к французским депутатам.



«Только демократичная и стабильная Грузия может объединиться с Европой и вынудить мирным путем страну оккупанта покинуть свою территорию. В этом процессе Грузия критически нуждается в поддержке Франции, которая есть у нее сегодня и надеется, что будет и в будущем», - добавил он.



О европейских стремлениях Грузии Михаил Джанелидзе рассказал в интервью Radio France Internationale (RFI).



«Мы достигли существенного прогресса в создании действительно европейского государства... Безвизовый режим является хорошей оценкой всего этого (осуществленных Грузией реформ»», - заявил он в интервью.



Окончательной целью Грузии является «полноправное членство европейской семьи», - заявил Джанелидзе.



Он также отметил, что Грузия «делает все для того», чтобы ее воспринимали как страну, которая «обладает тем же уровнем развития, институционального развития», как государства члены ЕС, «даже и без имени государства члена ЕС».



Джанелидзе также отметил, что страна нуждается в большей поддержке со стороны ЕС. «Мы получаем поддержку в виде технической помощи, в финансовой форме, но мы также тратим собственные ресурсы и намного больше, чем тратят страны кандидаты на реформирование своих институтов», - добавил министр иностранных дел Грузии.















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