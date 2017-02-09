Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Грузией

09.02.2017 20:38 Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Грузией.



И.Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение, сообщает сайт главы государства.



Председателем госкомиссии назначен замминистра иностранных дел Халаф Халафов, заместителем – замглавы Государственной пограничной службы Фархад Таги-заде.



В состав комиссии включены представители МВД, Минэкологии и природных ресурсов, Минобороны, Минюста, главы Исполнительных властей районов Азербайджана граничащих с Россией.



В соответствии с распоряжением МИД Азербайджана поручено уведомить об этих изменениях грузинскую сторону.















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