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Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Грузией


09.02.2017   20:38
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Грузией.

И.Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение, сообщает сайт главы государства.

Председателем госкомиссии назначен замминистра иностранных дел Халаф Халафов, заместителем – замглавы Государственной пограничной службы Фархад Таги-заде.

В состав комиссии включены представители МВД, Минэкологии и природных ресурсов, Минобороны, Минюста, главы Исполнительных властей районов Азербайджана граничащих с Россией.

В соответствии с распоряжением МИД Азербайджана поручено уведомить об этих изменениях грузинскую сторону.






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