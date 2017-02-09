Абашидзе: Россия готова задействовать договор, связанный с таможенным контролем

09.02.2017 20:45 Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе говорил о договоре, в котором прописано, где должны быть размещены погранично-пропускные пункты двух стран. По словам Зураба Абашидзе, у него есть ощущение, что этот процесс подходит к концу.



"Это был один из предметов рассмотрения. Как известно, грузинская сторона еще весной минувшего года закончила работу над соответствующими документами. Разговор идет о тексте контракта, который грузинская сторона должна оформить со швейцарской компанией, а российская сторона должна оформить аналогичный контракт с той же швейцарской компанией.



Мнение, что мы запоздали с работой и т.д., абсолютно неправильное, поскольку мы ничего ускорить односторонне не могли. Мы должны были идти в параллельном режиме, чтобы это заработало.



Российская сторона не определилась по нескольким вопросам, и они окончательно еще не сформировались. Нам в этом помогают швейцарские компании. Они тоже просили время, чтобы поработать, и мы пришли к этапу, когда начнется практическая имплементация договора.



На этот раз мы получили ответ, что они принципиально готовы начать осуществление договора. Мы ждем, что после встречи со швейцарскими коллегами эти неясности в связи с несколькими вопросами окончательно будут урегулированы. После этого можно подумать о том, чтобы наши представители поехали в Швейцарию, оформили контракты, и создали рабочую группу, которая в последующем будет вести мониторинг реализации данного проекта.



По договору предусмотрено так, что на российской стороне должен стоять один терминал за тоннелем Роки, на российской территории Казбеги-Ларс, и второй будет в конце торгового коридора через Абхазию, то есть по ту сторону границы, на определенной территории грузинско-российской границы. Все это прописано в этом договоре.



На нашей стороне, условно, будет в Зугдидском районе, Горийском районе, вблизи Казбеги-Ларс. У них были некоторые неясные вопросы в связи с этим, но сейчас у меня такое ощущение, что мы приближаемся к финалу, и надеюсь, эта работа закончится"- заявил Абашидзе.



К информации, Зураб Абашидзе подтвердил, что еще в минувшем году грузинская сторона закончила работу над документами, предусмотренными договором от 2011 года "Об основных принципах механизмов мониторинга таможенного администрирования и товарной торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации", и в настоящее время грузинская сторона ждет готовности России для перехода на этап имплементации договора.



Напомним, 9 ноября 2011 года в рамках переговоров в связи с вступлением России в ВТО, текущих по посредничеству Швейцарской конфедерации, правительства Грузии и Российской Федерации подписали пакет документов в швейцарском городе Женеве. Первым является двухсторонний договор об основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарного оборота, второй- меморандум о взаимопонимании, который укрепляет роль Швейцарии, как нейтральной третьей стороны. Третий: все три стороны, Грузия, Россия, и Швейцария обменялись документами с целью определения условия действий той международно признанной нейтральной частной компании, которой правительство Швейцарии присвоит мандат осуществления мониторинга.



Механизм мониторинга таможенного администрирования и товарного оборота включает а) систему обмена электронными данными (EDES), и б) систему международного надзора (IMS). Посредством обмена электронных данных до входа груза в торговые коридоры с целью управления риска нейтральная частная компания получит соответствующие данные из товарных деклараций и предварительной информации о грузах. Стороны договора представят нейтральной частной компании единые данные обо всех товарах, входящих в торговый коридор, и выходящих из коридора. Информация EDES будет доступной для нейтральной частной компании, нанятой Швейцарией.



Позже была отобрана частная швейцарская компания SGS, которая должна осуществлять мониторинг, но контракты между этой компанией и с одной стороны Грузией, и с другой стороны Россией, до сих пор не оформлены.

















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