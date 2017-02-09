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Парламент Грузии завтра начнет рассмотрение законодательной инициативы, связанной со скрытыми следственными действиями


09.02.2017   21:47
Законодательный пакет, состоящий из 18-ти законопроектов, сначала рассмотрят на объединенном заседании комитета по обороне и безопасности и комитета по защите прав человека. После этого рассмотрение продолжится в комитете по юридическим вопросам. Завтра же вопрос будет рассматриваться в первом чтении на пленарном заседании.

Главное новшество заключается в создании юридического лица публичного права – Оперативно-технического агентства в сфере управления Службы государственной безопасности.

Эксклюзивным правом на осуществление скрытых следственных действий посредством телефонной коммуникации, системы связи и компьютерной системы будет обладать именно это агентство.
Согласно законопроекту, Оперативно-техническое агентство будет осуществлять следующие мероприятия: скрытое прослушивание и запись телефонной коммуникации, получение информации из каналов связи, добыча информации из компьютерной системы, определение геолокации в реальном времени, контроль почтово-телеграфных посланий, скрытая аудио- и видеозапись, фотосъемка, обеспечение информационной безопасности в сфере электронных коммуникаций, информационно-технологическое обеспечение государственных ведомств и учреждений.

Согласно проекту, агентство будет подотчетно премьер-министру, и ежегодно его руководитель будет представлять премьеру отчет о проделанной работе, включающий в себя соответствующие статистические данные. Однако, по проекту, до представления этого отчета премьеру, руководитель агентства должен будет представить документ начальнику Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Согласно проекту, руководителя агентства по представлению начальника СГБ назначает премьер-министр. Кандидат в руководители агентства будет избран специальной комиссией. Кандидатов (не менее трех) на должность начальника руководителя агентства подберет начальник СГБ и представит комиссии на утверждение.

Авторами и инициаторами законодательного пакета являются депутаты большинства: Эка Беселия, Арчил Талаквадзе, Мамука Мдинарадзе, Ираклий Сесиашвили, Георгий Вольский, Софио Киладзе, Вано Зардиашвили, Давид Матикашвили, Звиад Квачантирадзе, Гедеван Попхадзе, Георгий Хатидзе, Ивлиане Цулая, Леван Гогичаишвили и Гурам Мачарашвили.






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