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В Грузии может быть задействована электронная система голосования


09.02.2017   21:57
В Грузии может быть задействована электронная система голосования на выборах, заявила министр юстиции страны Тея Цулукиани на брифинге.

Задействовать электронную систему, когда избиратели в кабинке для голосования делают свой выбор по компьютеру, оппозиция предлагала еще в 2016 году во время парламентских выборов. Тогда эта идея не получила поддержки.

"Чем меньше рук будет включено в процесс подсчета голосов, тем более достоверными будут результаты выборов. Мы технологически и технически готовы к проведению электронных выборов. Ни одна кибератака потенциально не навредит этому вопросу", — заявила Цулукиани.

Правительство Грузии в начале января приняло стратегию кибербезопасности.

Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в парламенте готовы внести поправки в Избирательный кодекс.

"Как только мы получим такую законодательную инициативу и по ней будет широкий консенсус, мы ее примем. Говорить о сроках пока рано", — заявил депутат Мамука Мдинарадзе.

Министерство юстиции Грузии практически завершило перевод граждан страны на новые удостоверения личности — ID карты.

ID карта — это высокотехнологическое удостоверение личности, которое максимально защищено от фальсификации. С помощью этого документа можно идентифицировать человека на расстоянии, посредством интернета. Кроме этого, ID карта дает возможность делать цифровые подпись на электронных документах, и согласно действующему законодательству, такие документы имеют юридическую силу.






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