В парламенте Грузии обсудят вопрос о назначении политических дебатов по поводу заключенного с «Газпромом» соглашением

09.02.2017 21:58 В парламенте Грузии завтра обсудят вопрос назначения политических дебатов. Проведения политических дебатов в связи с заключенным с «Газпромом» соглашением требует парламентское меньшинство.



Изначально меньшинство вызвало по этому вопросу министра энергетики Грузии Каху Каладзе, чтобы он предстал перед депутатми в формате заседания фракции, однако министр не принял к сведению это требование и в этой связи установленную регламентом норму, и не пришел в парламент.



После этого парламентское меньшинство потребовало провести политические дебаты на пленарном заседании. На завтрашней сессии будет решено, учтет ли парламент их инициативу и назначит ли политические дебаты.















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