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В парламенте Грузии обсудят вопрос о назначении политических дебатов по поводу заключенного с «Газпромом» соглашением


09.02.2017   21:58
В парламенте Грузии завтра обсудят вопрос назначения политических дебатов. Проведения политических дебатов в связи с заключенным с «Газпромом» соглашением требует парламентское меньшинство.

Изначально меньшинство вызвало по этому вопросу министра энергетики Грузии Каху Каладзе, чтобы он предстал перед депутатми в формате заседания фракции, однако министр не принял к сведению это требование и в этой связи установленную регламентом норму, и не пришел в парламент.

После этого парламентское меньшинство потребовало провести политические дебаты на пленарном заседании. На завтрашней сессии будет решено, учтет ли парламент их инициативу и назначит ли политические дебаты.






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