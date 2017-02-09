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В парламенте Грузии обсудят вопрос о назначении политических дебатов по поводу заключенного с «Газпромом» соглашением
09.02.2017 21:58
В парламенте Грузии завтра обсудят вопрос назначения политических дебатов. Проведения политических дебатов в связи с заключенным с «Газпромом» соглашением требует парламентское меньшинство.
Изначально меньшинство вызвало по этому вопросу министра энергетики Грузии Каху Каладзе, чтобы он предстал перед депутатми в формате заседания фракции, однако министр не принял к сведению это требование и в этой связи установленную регламентом норму, и не пришел в парламент.
После этого парламентское меньшинство потребовало провести политические дебаты на пленарном заседании. На завтрашней сессии будет решено, учтет ли парламент их инициативу и назначит ли политические дебаты.
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