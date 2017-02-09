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Сопромадзе: Профессионалы, обреченные на увольнение, должны знать, что они не одиноки в своей борьбе
09.02.2017 21:59
Неправительственная организация «Зеленый кулак объявила солидарность сотрудникам Общественного вещателя Грузии.
Как заявил представитель организации Георгий Сопромадзе в прямом эфире Общественного ТВ, «Общественный вещатель является единственным пространством, где можно озвучить голос народа без партийных и коммерческих интересов».
«Кроме этого, мы считаем, что гарантом свободы слова в стране являются сильные профсоюзы, и призываем сотрудников Общественного вещателя и журналистов объединиться для защиты общих интересов. Мы объявляем солидарность сотрудникам Общественного ТВ на всех этапах борьбы за свои социальные права.
Профессионалы, обреченные на увольнение, должны знать, что они не одиноки в борьбе против несправедливости.
Мы требуем от правительства учитывать интересы своего народа»,- заявил в прямом эфире Общественного вещателя участник акции.
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