Сопромадзе: Профессионалы, обреченные на увольнение, должны знать, что они не одиноки в своей борьбе

09.02.2017 21:59 Неправительственная организация «Зеленый кулак объявила солидарность сотрудникам Общественного вещателя Грузии.



Как заявил представитель организации Георгий Сопромадзе в прямом эфире Общественного ТВ, «Общественный вещатель является единственным пространством, где можно озвучить голос народа без партийных и коммерческих интересов».



«Кроме этого, мы считаем, что гарантом свободы слова в стране являются сильные профсоюзы, и призываем сотрудников Общественного вещателя и журналистов объединиться для защиты общих интересов. Мы объявляем солидарность сотрудникам Общественного ТВ на всех этапах борьбы за свои социальные права.



Профессионалы, обреченные на увольнение, должны знать, что они не одиноки в борьбе против несправедливости.



Мы требуем от правительства учитывать интересы своего народа»,- заявил в прямом эфире Общественного вещателя участник акции.















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