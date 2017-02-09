В здание Общественного ТВ ворвались участники акции протеста

09.02.2017 22:00 Ситуация перед Общественным вещателем Грузии, где проходит акция протеста, накалилась.



Несколько участников акции в поддержку сотрудников Общественного ТВ ворвались в здание телевидения.



Протестующие требуют предоставить им пять минут эфирного времени, чтобы опротестовать массовые увольнения, которые запланировало новое руководство канала.



Акция в поддержку Общественного ТВ началась около 6 -го корпуса Тбилисского государственного универистета.



Позднее участники акции переместились к зданию Общественного ТВ.



Организаторами протестной акции выступили неправительственная организация «Зеленый кулак», активисты студенческого движения «Аудитория 115» и представители профсоюзов. Несколько минут назад к протестующим присоединились сотрудники торговой сети «Фреско», книжного магазина Biblus Gallery, а также шахтеры из Ткибули и Ксани.















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