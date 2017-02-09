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Бибилашвили: Завтра завершится формирование грузинской политики в зоне комфорта Иванишвили


09.02.2017   22:06

Грузинская оппозиция заявила об ухудшении ситуации с соблюдением прав и свобод граждан в Грузии.

«Движение Новое единство для Грузии» призвало политический спектр объединить усилия для защиты свободы слова в стране.

По словам членов партии, необходимо объявить солидарность оппозиционной телекомпании «Рустави 2» и создать координационный совет политических партий, который защитит журналистов «от произвола и натиска действующей власти».

К этой инициативе присоединились и члены другой оппозиционной партии «Единое национальное движение»

По словам Зазы Бибилашвили, ЕНД с завтрашнего дня переходит в режим активных действий.

«Завтра - очень важный день, мы должны собраться в 13:30 около станции метро «Руставели» и начать шествие в защиту «Рустави 2». Мы направимся к Верховному суду и поддержим членов суда, чтобы они смогли принять единственное законное решение. Формирование грузинской политики в зоне комфорта Иванишвили завершится завтра. Мы завершим период его спокойного сна! Иванишвили не сможет заставить все политические партии работать по своему графику!», -сказал политик.






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