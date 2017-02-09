|
Сенаторы призвали Трампа ужесточить позицию в отношениях с Россией
09.02.2017 22:41
Группа сенаторов от Республиканской партии США опубликовала письмо, в котором политики призвали американского президента Дональда Трампа занять более жесткую и принципиальную позицию по отношению к России, сообщает в четверг американский телеканал CNN.
В письме сенаторы призывают, чтобы Трамп "сохранял действующие санкции США (против России - ИФ), пока не изменится российская политика в Украине и в Сирии", а также призывают президента "не вступать в какие-либо военные или дипломатические соглашения с Россией по будущему Сирии" пока Россия не прекратит "ущемлять права человека". Политики также затронули проблему о "кибер-вмешательстве", якобы предпринятом Россией в выборный процесс в США.
"Мы должны оказать жесткое противодействие кибер- и информационной войне, которую продолжает вести Россия, включая попытки вмешательства в наш демократический выборный процесс", - написали они.
Авторство послания к Трампу принадлежит семи сенаторам-республиканцам - Кори Гарднеру, Джиму Инхофу, Тодду Янгу, Робу Портману, Майку Раундсу, Джону Эрнсту, Линдси Грэму и Джону Корнину, который занимает одну из главных позиций в управлении республиканской партии. "Нам важно подчеркнуть мнение многих сенаторов, наших коллег, что когда дело касается России - у нас есть определенные черты, которые не должны быть пересечены", - сказал Гарднер в интервью CNN.
Накануне представитель Белого дома Шон Спайсер повторил, что Вашингтон не собирается отменять санкции, введенные в отношении России в связи ситуацией в Украине, "пока Россия не уйдет из Крыма". При этом он воздержался от комментариев по антироссийским санкциям, которые не относятся к ситуации с Украиной.
Ранее вице-президент США Майк Пенс также заявлял, что Трамп стремится к построению новых отношений с Россией, в особенности для совместного противостояния исламским радикалам в мире.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна