Сенаторы призвали Трампа ужесточить позицию в отношениях с Россией

09.02.2017 22:41 Группа сенаторов от Республиканской партии США опубликовала письмо, в котором политики призвали американского президента Дональда Трампа занять более жесткую и принципиальную позицию по отношению к России, сообщает в четверг американский телеканал CNN.



В письме сенаторы призывают, чтобы Трамп "сохранял действующие санкции США (против России - ИФ), пока не изменится российская политика в Украине и в Сирии", а также призывают президента "не вступать в какие-либо военные или дипломатические соглашения с Россией по будущему Сирии" пока Россия не прекратит "ущемлять права человека". Политики также затронули проблему о "кибер-вмешательстве", якобы предпринятом Россией в выборный процесс в США.



"Мы должны оказать жесткое противодействие кибер- и информационной войне, которую продолжает вести Россия, включая попытки вмешательства в наш демократический выборный процесс", - написали они.



Авторство послания к Трампу принадлежит семи сенаторам-республиканцам - Кори Гарднеру, Джиму Инхофу, Тодду Янгу, Робу Портману, Майку Раундсу, Джону Эрнсту, Линдси Грэму и Джону Корнину, который занимает одну из главных позиций в управлении республиканской партии. "Нам важно подчеркнуть мнение многих сенаторов, наших коллег, что когда дело касается России - у нас есть определенные черты, которые не должны быть пересечены", - сказал Гарднер в интервью CNN.



Накануне представитель Белого дома Шон Спайсер повторил, что Вашингтон не собирается отменять санкции, введенные в отношении России в связи ситуацией в Украине, "пока Россия не уйдет из Крыма". При этом он воздержался от комментариев по антироссийским санкциям, которые не относятся к ситуации с Украиной.



Ранее вице-президент США Майк Пенс также заявлял, что Трамп стремится к построению новых отношений с Россией, в особенности для совместного противостояния исламским радикалам в мире.















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