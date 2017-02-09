ЕС должен бороться против кампаний дезинформации со стороны России - президент Германии

09.02.2017 22:43 Страны Евросоюза должны бороться с развернутой Россией кампанией дезинформации, уделять внимание улучшению качества жизни людей и стремиться к сильному и единому ЕС, заявил президент Германии Йоахим Гаук.



"Наша солидарность не ограничивается словами. Нам нужно вместе бороться с российской дезинформацией", - сказал Й.Гаук в ходе визита в Ригу.



Он отметил, что очень хорошо понимает обеспокоенность стран Балтии, в том числе в сфере безопасности. Й.Гаук подтвердил, что Германия останется союзником стран Балтии.



Он признал, что Европейский союз сегодня сталкивается с известными "проблемами единства". "Нам нужен сильный и единый ЕС, долгосрочное единомыслие о его будущем", - сказал Й.Гаук. Он добавил, что страны ЕС должны быть готовы к компромиссам.



Президент Латвии Раймонд Вейонис отвел теме безопасности в регионе больше внимания, чем теме единства в ЕС. Он указал на важность решений Варшавского саммита, призвав активнее бороться с гибридной угрозой. Он подчеркнул, что Германия является одним из крупнейших партнеров стран Балтии не только в экономике, но и в сфере безопасности.



Президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила Германию за решение стать руководящим государством в подразделении НАТО в Литве. "Германия полностью осознает общие обязательства", - сказала она, добавив, что и США остаются надежным союзником по НАТО.



Странам Балтии нужно согласовать свои позиции, в том числе по выходу Великобритании из ЕС, добавила президент Литвы.



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд со своей стороны выразила благодарность Германии. "Мы можем гордиться тем, что в регионе Балтийского моря есть такая страна", - отметила она.















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