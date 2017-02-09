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Этот факт мы оцениваем как воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов


09.02.2017   22:54
Исполнительный совет Общественного вещателя Грузии возмущен нападением на телевидение представителей общественности и неправительственных организаций, которые несколько минут назад ворвались в эфир Общественного ТВ.

«9 февраля участники акции протеста ворвались в здание Общественного ТВ, и вышли в прямой эфир без разрешения. Этот факт мы оцениваем, как воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и грубое нарушение работы Общественного вещателя. Ответственность за насилие должны нести организаторы акции и его участники.

Вышеуказанный факт является опасным прецедентом, тревожным сигналом, который угрожает нормальному функционированию Общественного вещателя.

Считаем, что этот факт должен стать предметом активного обсуждения общественности для того, чтобы мы адекватно осознали значение произошедшего…», -говорится в заявлении.

Члены исполнительного совета Общественного ТВ призвали политиков и журналистов «не поощрять насилие и отказаться от агрессивных действий».

Намомним, что несколько минут назад участники акции в поддержку сотрудников Общественного ТВ ворвались в прямой эфир и опротестовали массовые увольнения журналистов, которые запланировало новое руководство канала.






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