Глава МИД Грузии встретился с советником президента США Флином

09.02.2017 23:16 Новая администрация США поддерживает курс Грузии на реформирование и ценит ее вклад в обеспечение безопасности во многих точках мира, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал Майкл Флинн на встрече в Вашингтоне с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.



Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Грузии, на встрече М.Флинн особо отметил, что Грузия является важным партнером США не только в Кавказском регионе, но и "когда речь идет о глобальной безопасности".



"Генерал Флинн особо поблагодарил Грузию за участие ее военных в миротворческой миссии в Афганистане", - сообщает МИД Грузии.



В сообщении говорится, что глава МИД М.Джанелидзе ознакомил советника президента США с ситуацией в Грузии и регионе.



"На встрече со стороны администрации США была подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии, готовность к дальнейшему сотрудничеству между двумя странами", - сообщает пресс-служба МИД Грузии.



В рамках визита в США 9-10 февраля министр М.Джанелидзе планирует провести встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, представителями Сената и Конгресса.















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