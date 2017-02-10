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Вашакидзе: Авторы поправок к закону об оккупации выполняют рекомендации Путина


10.02.2017   11:11
Лидер общественного движения "Новое единство за Грузию", бывший заместитель министра иностранных дел Николоз Вашакидзе считает, что инициаторы поправок к закону "Об оккупированных территориях" выполняют рекомендации президента России.

Он напомнил, что российская власть несколько раз заявляла от лица Лаврова обществу Грузии смириться с тем, что граница Грузии, которая проходит по Псоу, должна считаться не границей Грузии, а границей того т.н. независимого государства.

"Если в этой части оккупированных территорий мы упраздняем режим границы Грузии, который должен быть универсальным на всей территории, это является прямым выполнением рекомендации Путина, озвученным господином Лавровым. Следует знать, что защита государственных интересов часто требует уступки интересов отдельных личностей в пользу государственных интересов. Это болезненно, но иногда необходимо сделать"- заявил Вашакидзе.

Напомним, что вчера Народный защитник Грузии озвучил несколько







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