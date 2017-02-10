Майкл Флинн: Новая администрация США поддерживает курс реформ Грузии

10.02.2017 11:15 Новая администрация США поддерживает курс реформ Грузии, и надлежаще оценивает твердость и международные усилия страны - заявил на встрече в Белом Доме советник президента США по вопросам безопасности, генерал Майкл Флин. По информации МИД, встреча с советником президента Трампа состоялась в рамках визита министра иностранных дел Грузии в Соединенные Штаты Америки.



По информации ведомства, Михаил Джанелидзе и Майкл Флин рассмотрели вопросы грузинско-американского стратегического партнерства. Министр поблагодарил советника президента за интерес и поддержку в отношении Грузии, проявленной как персонально, так и со стороны новой администрации, подчеркнул сильное американо-грузинское стратегическое партнерство, и помощь, оказанную в течение ряда лет Соединенными Штатами для демократического развития Грузии.



Генерал Флин особенно отметил весомую роль Грузии в процессе евроатлантической безопасности, отметил, что Грузия является значительным партнером Соединенных Штатов не только в регионе, но и глобально, когда вопрос касается международных вызовов и безопасности. Генерал Флин поблагодарил Грузию за то мужество и твердость, которую проявляют грузинские военные в миротворческих миссиях в Афганистане и Ираке.



По заявлению советника президента Америки, Грузия является примером в регионе с точки зрения демократического и экономического развития, и имеет большой потенциал превратиться региональным экономическим хабом.



Руководитель внешнеполитического ведомства ознакомил генерала Флина с пакетом реформ правительства Грузии, на что с американской стороны было заявлено, что этот план реформ совпадает с видениями новой администрации США.



На встрече разговор коснулся также среды безопасности в регионе, положения на оккупированных территориях Грузии. Белый Дом еще раз подтвердил поддержку Соединенных Штатов в отношении суверенитета, территориальной целостности, и евроатлантического стремления Грузии.



В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Грузии проведет встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, представителями Сената и Конгресса, в том числе с председателем комитета внешних отношений Сената Бобом Коркером, а также председателем комитета ассигнаций Сената Тедом Кокраном.

















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