Лавров расставил все точки над «i» - Россия не намерена отменять визовый режим для граждан Грузии

10.02.2017 12:11 Россия не может начать масштабную работу по отмене виз с Грузией в отсутствие дипломатических отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия».



Вместе с тем, Лавров напомнил, что российский президент Владимир Путин заявил, что возможность введения безвизового режима с Грузией на взаимной основе не исключается.



«Мы остаемся открытыми для совместной всесторонней проработки связанных с этим вопросов», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.



Лавров также упомянул, что в декабре 2015 года Россия «существенно либерализовала порядок въезда для граждан Грузии».



«Сегодня они могут без ограничений посещать нашу страну по приглашению частного лица, организации или постоянно проживающего иностранца. За прошлый год число виз, выданных нашей секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось. В настоящее время готовим визовые упрощения для экипажей самолетов, выполняющих рейсы между нашими странами», — заключил дипломат.



Следует отметить, что позиция официального Тбилиси по восстановлению дипломатических отношений тесно связана с деоккупацией оккупированных Россией грузинских территорий - Абхазией и Цхинвальским регионом. Исходя из этого, пока Россия не выведет свои оккупационные войска с территорий Грузии, разговоров о дипотношений не может быть, а следовательно - и об отмене визового режима Россией для граждан Грузии.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

















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