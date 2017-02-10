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Еще 120 тысяч граждан Грузии получат право пользоваться полным пакетом государственного страхования
10.02.2017 13:01
Министр здравоохранения Грузии рассказал об изменениях в программе всеобщего страхования. Проект был рассмотрен сегодня на заседании правительства Грузии.
С 1 марта 2017 года в программу всеобщего страхования войдут существенные изменения. В результате та часть населения, которая пользовалась минимальным пакетом государственной страховки, сможет получить полный пакет, а те, кто пользовались так называемой двойной страховкой, будут пользоваться только услугами частных страховых компаний.
Давид Сергеенко сообщил на брифинге, что в результате изменений около 120 тысяч человек, которые с 1 июля 2013 года не имеют частную страховку и пользуются только минимальным пакетом госстрахования, с 1 марта 2017 года получат полный пакет оплачиваемых медицинских услуг.
Он указал на то, что с 1 июля 2013 года пользоваться программой всеобщего здравоохранения могли только те лица, у которых на тот момент не было частной страховки, а те лица, которые пользовались частной страховкой, не смогли включиться в госпрограмму.
По данным 1 июля 2013 года, частной страховкой в Грузии пользовались около 500 тысяч человек.
Позже часть из них остались без частного страхования по разным причинам – например, из-за потери работы. Они cтали пользователями программы государственного страхования, но имели право только на минимальный пакет услуг.
И, напротив, определенная часть граждан в 2013 году не фиксировалась в базе данных пользователей частной страховки, но позже приобрели ее, став, таким образом, обладателями двойной страховки. Они с 1 марта смогут пользоваться только частной страховкой.
Минздрав полностью обновил и сверил списки застрахованных граждан Грузии. Работа над обновлением базы данных началась в сентябре 2015 года.
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