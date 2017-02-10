Правящее большинство отказалось от консультаций с президентом по законопроекту о прослушках

10.02.2017 13:52 «К сожалению, в связи с законом о т.н. прослушиваниях вчера поздно ночью большинство отказалось от консультаций», - заявила журналистам советник президента по политическим вопросам Пикрия Чихрадзе.



По ее словам, в проекте существует много проблем, поэтому было важным проведение консультаций.



«В этом проекте осталось еще много проблем. У нас были консультации по этому вопросу в различных направлениях, с представителями различных сфер и мы решили, что до первого чтения, до начала рассмотрения вопроса на пленарном заседании, провести консультации с фракциями и представить им соответствующие мнения. Договоренность с оппозиционными фракциями достигнута и эти встречи назначены. Что касается фракций большинства, к сожалению, вчера поздно ночью они отказались от консультаций. Причины я не знаю», - заявила Пикрия Чихрадзе.



Парламент Грузии сегодня начал рассмотрение законодательной инициативы, связанной со скрытыми следственными действиями. Законодательный пакет, состоящий из 18-ти законопроектов, сначала рассмотрят на объединенном заседании комитета по обороне и безопасности и комитета по защите прав человека. После этого рассмотрение продолжится в комитете по юридическим вопросам. Завтра же вопрос будет рассматриваться в первом чтении на пленарном заседании.















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