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Грузинские лейбористы призывают членов ВС принять законное решение по делу «Рустави 2»


10.02.2017   16:07
У здания «Рустави 2» прошла акция –перформанс в поддержку телекомпании. В акции принимают участие представители политических партий, общественности и студенчества.

Члены оппозиционной «Лейбористкой партии Грузии» сожгли фотографию бывшего премьер-министра Грузии и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Георгий Гугава призвал членов Верховного суда принять справедливое и законное решение по делу «Рустави 2».

«Мы обращаемся к судьям с призывом отказаться подчиняться приказам Иванишвили и сказать "нет" незаконному решению. Мы не должны допустить, чтобы объективная и свободная телекомпания «Рустави 2» досталась криминальному олигарху», -сказал политик.






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