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Ника Мелия: Сегодняшний день - предупреждение для Бидзины Иванишвили


10.02.2017   18:01
Мы посылаем Бидзине Иванишвили сигнал, чтобы он передумал забирать «Рустави 2» домой, - об этом журналистам заявил председатель политсовета «Национального движения» Ника Мелия.

Он отметил важность функционирования оппозиционно настроенных СМИ в стране и вспомнил в этом контексте трагедию Сандро Гиргвлиани.

«Много лет назад в этой стране произошло большое несчастье с Сандро Гиргвлиани. Когда произошел этот трагический случай, если бы не тогдашний оппозиционный канал в лице телекомпании «Имеди», кроме семьи и друзей Сандро Гиргвлиани никто в стране бы об этом не узнал. Обществу об этом сообщила оппозиционная телекомпания. Сегодня многие в стране не узнали бы, в какой стране мы живем. «Рустави 2» - народное телевидение. Власти хотят заглушить свободное мнение и слово. «Рустави 2» принадлежит обществу. Когда предпринимаются попытки заглушить свободу слова, общество с помощью мирных протестов начинает действовать против этой порочной практики. Сегодняшний день - предупреждение для Иванишвили. Мы посылаем Иванишвили сигнал, чтобы он передумал забирать «Рустави 2» домой», - заявил Ника Мелия.






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