Народный защитник представил спецдоклад «Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликта»

10.02.2017 18:20 10 февраля 2017 года народный защитник Грузии представил СМИ специальный отчет о положении прав женщин и детей в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе в 2014-2016 годы.



Конфликты особенно тяжело влияют на положение женщин и детей. Травмы конфликта и тяжелые социальные условия напрямую отражаются на насилии в семье, жертвами которого чаще всего являются женщины и дети. Тем не менее, число неправительственных организаций, работающих в этих регионах по правам женщин и детей, небольшое. Не осуществляется систематический мониторинг и исследование положения.



В обществах Абхазии и т.н. Южной Осетии насилие в семье является одной из сложных, и в то де время скрытых проблем. В милиции жертву семейного насилия не воспринимают всерьез, и избегают вмешиваться в такие случаи. По информации народного защитника, небольшой части женщин, подвергшихся насилию, удается перейти из Абхазии на контролируемую Грузией территорию, и воспользоваться существующими здесь сервисами. Ситуацию улучшило бы существование приюта для жертв семейного насилия в Зугдиди, который был бы географически более доступным для жертв насилия, перешедших из Абхазии.



Проблемной является также запрещение абортов в Абхазии в начале 2016 года, что как абхазское гражданское общество, так и де-факто правительственные ведомства оценили негативно. С учетом того, что противозачаточные средства на территории Абхазии не распространены широко, запрещение аборта предположительно вызовет увеличение числа спонтанных абортов, что является опасным для жизни и здоровья женщины.



Охрана прав детей в конфликтных регионах в основном остается на попечении местных и международных организаций, и то на уровне небольшого количества инициатив.



Наряду с этим на оккупированных территориях наблюдаются серьезные проблемы с точки зрения оснащения больниц, и квалификации медицинского персонала, что ухудшает право охраны здоровья детей. Например, в больницах Гальского района вообще не функционирует реанимационное отделение. Детского реанимационного отделения нет не только в Гали, но и даже в Зугдиди. В муниципалитете Зугдиди также нет машины скорой помощи с соответствующим оснащением для малолетних детей, и становится необходимо перевозить детей в Кутаиси или Тбилиси.



Проблемы несовершеннолетним создает также отсутствие документов, необходимых для передвижения. Ребенку, у которого хотя бы один родитель не имеет абхазского паспорта, не выдают свидетельство о рождении, и, следовательно, какой-либо документ, удостоверяющий личность. А из-за неимения документов детям не удается перейти на линию разделения, и получить документы, подтверждающие гражданство Грузии. По этой причине в Гальском, Очамчирском, и Ткварчельском районах живут несовершеннолетние, у которых нет ни абхазских, ни грузинских документов.



Народный защитник считает тревожным то, что из-за отсутствия документов часто происходит задержание несовершеннолетних, которые стараются передвигаться на линии разделения обходными путями. Народному защитнику известно о немалых случаях, когда во время задержания детей, в том числе новорожденных детей и их родителей, на российской военной базе имеет место ненадлежащее и ущемляющее достоинство обращение, такое как словестное оскорбление, ограничение пищи и питьевой воды.



А также нередки случаи, когда несовершеннолетние пациенты пересекают линию разделения обходными путями, и для этого на 2-3 дня задерживаются в селах разделительной линии, чтобы подобрать подходящее время для перехода. За этим нередко следует ухудшение здоровья, и такие факты должны оцениваться, как посягательство на право защиты здоровья.



В отчете народного защитника также представлены рекомендации для искоренения вышеприведенных проблем.

















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