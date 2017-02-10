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Чихрадзе: Принципиально важно, что оперативно-техническое агентство не подчинялось СГБ


10.02.2017   19:44
По заявлению политического секретаря президента Пикрии Чихрадзе, все оппозиционные фракции сходятся в том, что представленное законопроектом юридическое лицо публичного права в любом случае не должно быть в подчинении Службы государственной безопасности как с точки зрения назначения руководителя, так и подотчетности.

Пикрия Чихрадзе заявила об этом на сегодняшней встрече с представителями парламентских оппозиционных фракций.

На встрече с "Европейской Грузией", "Движением за свободу - европейская Грузия", "Патриотами Грузии", и "Национальным движением" Пикрия Чихрадзе ознакомила депутатов с позицией администрации президента о законодательном пакете в связи со скрытыми следственными действиями, и выслушала их мнения.

По информации администрации президента, несмотря на официальное письмо, и просьбу парламентского секретаря, фракции, входящие в парламентское большинство, отказались от встречи с представителями администрации президента в связи с данным законопроектом.

По ее заявлению, все оппозиционные фракции сходятся в том, что ни в коем случае представленное законопроектом юридическое лицо публичного права не должно быть в подчинении Службы государственной безопасности ни с точки зрения назначения руководителя, ни с точки зрения подотчетности.

По словам политического секретаря президента, принципиально и решительно важно, чтобы законопроект сбалансировал, и защищал государственные интересы, бизнес интересы, и направление защиты прав человека, и этот же проект должен обеспечить политические свободы личности.

"Мы предлагаем, чтобы эта новая служба перешла в подчинение персоны высокой политической ответственности, премьер-министра, и была подотчетна ему. А также внести больше открытости в проект именно с точки зрения внесения этой политической ответственности"- заявила Пикрия Чихрадзе после встречи с парламентской оппозицией.

По ее заявлению, оппозиция выразила мнение, что этот, и многие другие вопросы в связи с укреплением механизмов контроля нового агентства, предусмотренного законопроектом, возможно, будут стоять уже в ходе второго слушания.

"Есть разные мнения в контексте усиления включенности парламента, функций инспектора охраны данных, и усиления функции суда.

Но чрезвычайно принципиально, и фундаментально, чтобы эта служба не была в подчинении Службы государственной безопасности, как персонально, так и по подотчетности" – отметила Пикрия Чихрадзе.







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