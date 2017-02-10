«Европейская Грузия» вывесила в парламенте баннер в поддержку свободных СМИ

10.02.2017 19:54 Представители «Европейской Грузии», несмотря на противодействие мандатных полицейских, вывесили в зале заседаний парламента баннер с надписью «Нет штурму СМИ».



По словам депутата Элене Хоштария, это определенная форма протеста и выражение солидарности всем тем людям, которые оказывают сопротивление в связи с текущими процессами в СМИ.



«Парламент это именно то место, мы должны говорить о заботах общества. Это форма протеста в связи с тем, что происходит в Общественном вещателе и «Рустави 2», но парламент сегодня превратился в нотариуса, где говорят только о процедурах, где нет реальных дебатов о реальных проблемах», - заявила Хоштария.



Следует отметить, что сначала мандатные полицейские не дали депутату права разместить баннер в зале заседаний.















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