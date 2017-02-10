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Парламент Грузии признал полномочия нового депутата


10.02.2017   21:33
Парламент Грузии на своем заседании 10 февраля признал депутатские полномочия Анри Оханашвили, представленного в партийном списке «Грузинской мечты – Демократической Грузии».

Анри Оханашвили достался депутатский мандат Мананы Кобахидзе, которая 8 февраля была избрана членом Конституционного суда Грузии.

Оханашвили, который в списке Грузинской мечты занимал 49-ое место, с декабря 2016 года занимал должность начальника Аппарата Парламента Грузии.






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