Парламент Грузии признал полномочия нового депутата

10.02.2017 21:33 Парламент Грузии на своем заседании 10 февраля признал депутатские полномочия Анри Оханашвили, представленного в партийном списке «Грузинской мечты – Демократической Грузии».



Анри Оханашвили достался депутатский мандат Мананы Кобахидзе, которая 8 февраля была избрана членом Конституционного суда Грузии.



Оханашвили, который в списке Грузинской мечты занимал 49-ое место, с декабря 2016 года занимал должность начальника Аппарата Парламента Грузии.















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