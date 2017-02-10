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Продолжается визит главы МИД Грузии в США


10.02.2017   22:02
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе с рабочим визитом посещает США с целью установления контактов с новой Администрацией США.

В рамках визита Михаил Джанелидзе провел встречу с советником президента США, генералом Майклом Флинном. Также запланирована его встреча с новым государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.

МИД Грузии сообщил после встречи с Майклом Флинном, что министр поблагодарил советника президента США «как за персональный интерес и поддержку Грузии, так и со стороны новой Администрации США, а также подчеркнул сильное стратегическое партнерство между США и Грузией».

Стороны также обсудили среду безопасности в регионе и обстановку на оккупированных территориях Грузии, - сообщает МИД Грузии.

«Со стороны Белого дома вновь была подтверждена поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Грузии», - говорится в сообщении.

По информации МИД Грузии, Майкл Флинн «особенно отметил важный вклад Грузии в процессе евроатлантической безопасности, отметив, что Грузия является важным партнером США не только в регионе, но и глобально, когда дело касается международных вызовов и безопасности».

«По заявлению советника президента Америки, Грузия является образцовой страной в регионе с точки зрения демократического и экономического развития, и обладает огромным потенциалом, чтобы превратиться в региональный экономический хаб», - говорится в сообщении.

Джанелидзе также провел встречи с американскими сенаторами, в частности, с председателем сенатского Комитета по внешним отношениям Бобом Коркером, председателем Комитета ассигнаций Тедом Кокраном и лидером большинства Миччем Макконелом.






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