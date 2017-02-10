В Страсбурге состоится четвертое заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия

10.02.2017 23:22 15-16 февраля в Страсбурге состоится четвертое заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия.



Согласно информации парламента Грузии, в работе заседания примут участие постоянно действующие делегации парламента Грузии и Европарламента под руководством сопредседателей Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия – Тамар Хулордава и Саджада Карима.



На заседании будут обсуждаться отношения между Грузией и Евросоюзом, ход реализации соглашения об ассоциации, перспективы использования соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и его влияние на развитие экономики и сельского хозяйства, а также демократические реформы, пути мирного урегулирования конфликтов в Грузии.



С докладами выступят госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе.



Комитет парламентской ассоциации ЕС-Грузия (EU-Georgia Parliamentary Association Committee) состоит из членов парламента Грузии с одной стороны, и членов Европарламента – с другой.















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