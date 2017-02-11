Главой аппарата парламента назначен Николоз Натенадзе

11.02.2017 12:07 Главой аппарата парламента Грузии назначен Николоз Натенадзе.



Как сообщают в парламенте, Николоз Натенадзе – правовед, магистр международного права, основная квалификация которого – европейское право; международное частное право; приватизация; корпоративное право; экологическое право; инвестиционное право и гражданское право.



Образование Натенадзе получал как в Грузии, так и в Германии. Он являлся юридическим экспертом различных международных организаций. В совершенстве владеет английским, немецким и русским языками.



Для справки, аппаратом парламента 9-го созыва руководил Анри Оханашвили, который был представлен в избирательном списке «Грузинской мечты». Вчера парламент признал депутатские полномочия Оханашвили, сменившего в законодательном органе Манану Кобахидзе.















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