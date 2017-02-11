Цулукиани: Азербайджан должен снова стать полноправным членом OGP

11.02.2017 12:15 Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани отправилась в Азербайджан для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с возвращением Баку в международную организацию Открытое правительство (OGP), говорится в сообщении на сайте Минюста Грузии.



В мае 2016 года на глобальном саммите в Кейптауне руководящий комитет Открытого правительства понизил статус Азербайджана с полноправного члена до «неактивной» страны. Комитет обосновал свое решение существующими в Азербайджане ограничениями на пути развития институтов гражданского общества. Тогда Грузия не поддержала это решение.



«Для Грузии, как председателя OGP, которая в этом году приняла председательство от Франции, крайне важно, чтобы Азербайджан – стратегический партнер Грузии и соседняя страна, вернул себе полноправное членство в Открытом правительстве», — сказано в сообщении.



В рамках визита в Азербайджан Тея Цулукиани планирует провести встречи с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, своим коллегой Фикретом Мамедовым, а также с депутатами Милли Меджлиса (парламента).



Вместе с тем, 12 февраля ожидается прибытие главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе в Баку. В ходе двухдневного визита Джанелидзе встретится со своим азербайджанским коллегой. После встречи министров планируется совместная пресс-конференция.



Грузия стала председателем OGP в 2017 году, поэтому в будущем году саммит пройдет в Тбилиси.



Открытое правительство — международная организация, официально учрежденная 20 сентября 2011 года. Ее главная цель — развитие административного профессионализма, открытого гражданскому контролю. В создании организации участвовали восемь стран: США, Великобритания, Бразилия, Норвегия, Индонезия, Мексика, Филиппины, ЮАР. Первое заседание Открытого правительства состоялось в Бразилии в апреле 2012 года. По состоянию на январь 2016 года организация объединяет 69 стран.















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