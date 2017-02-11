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Спикер парламента Грузии встревожен статистикой автодорожных происшествий
11.02.2017 16:40
Парламент выражает полную готовность к тому, чтобы как можно в ускоренном темпе принять тот пакет, который обеспечит дорожную безопасность в Грузии, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на конференции по вопросам дорожной безопасности в гостинице «Амбассадор» в Качрети.
По его словам, подготовлены конкретные предложения.
«Хочу поблагодарить всех тех экспертов, неправительственные организации, политиков, которые включились в этот процесс. Уже давно ведется обсуждение в связи с этим вопросом. Подготовлены конкретные, в том числе экстренные предложения. Сейчас главное перейти непосредственно к действиям, чтобы привести в исполнение намеченные планы. Парламент готов максимально мобилизовано поддержать ту реформу, которая намечена. Парламент выражает полную готовность к тому, чтобы как можно в ускоренном темпе принять тот пакет, который обеспечит дорожную безопасность в Грузии», - заявил Кобахидзе.
По его же словам, статистика, связанная с дорожной безопасности, тревожная.
«Об актуальности свидетельствует ежедневная статистика, которая доходит до нас. Информация и статистика, связанная с безопасностью дорожного движения, тревожная. Исходя из этого, важно своевременно обсудить и принять решения, которые обеспечат дорожную безопасность в нашей стране. Каждый день мы слышим о том, как погибают на дорогах люди. Можно привести статистику из других стран и с этой точки зрения картина тяжелая. Есть ресурс качественно улучшить положение в этом направлении и радикально изменить ситуацию. Для этого мы все должны сделать максимум. Нужны своевременные действия, чтобы искоренить проблему. Исходя из этого, необходима полная мобилизация для того, чтобы изменить положение», - заявил председатель парламента.
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