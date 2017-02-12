Грузия продолжит политику мирного урегулирования конфликта - глава МИД

12.02.2017 16:49 Мы продолжим политику мира и мирного урегулирования конфликта, которая поддержана со стороны США, - об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сообщил телекомпании «Имеди», оценивая визит в США и встречу с государственным секретарем.



По его словам, одной из тем беседы в ходе встречи были оккупированные территории.



«Мы также говорили о тех вызовах, которые имеются сегодня у Грузии в связи с российско-грузинским конфликтом, о российской агрессии. Также побеседовали о ситуации на оккупированных территориях. Мы продолжим политику мира и мирного урегулирования конфликта, которая поддержана со стороны США и их поддержка продолжится», - отметил Джанелидзе.



По его словам, одной из главных тем на встрече были все направления, предусмотренные стратегическим партнерством.



«Мы побеседовали обо всех направлениях, предусмотренных стратегическим партнерством. Эти направления включают содействие демократическим институтам Грузии, сотрудничество в сферах обороны и безопасности, энергетики, экономики и торговли и углубление контактов между народами. Всем этим четырем направлениям обе стороны придают очень большое значение. Мы начали конкретные проекты, поддержка которых со стороны США продолжится, в частности, как со стороны новой администрации, так и сената и конгресса. Мы говорили в том числе, о решениях, которые должны быть приняты сенатом, будь это помощь с финансовой точки зрения или позиции в поддержку Грузии. Мы также получили выражение твердой воли, что поддержка Грузии в этом направлении продолжится», - заявил министр иностранных дел Грузии.















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