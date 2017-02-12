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Арестованы основатели фирмы Mossack Fonseca, связанной с «панамским досье»


12.02.2017   17:18
Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca - гражданин Германии Юрген Моссак и его партнер, гражданин Панамы Рамон Фонсека были арестованы в субботу, 11 февраля. Ранее им предъявили обвинения в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток, передает Deutsche Welle. Моссак и Фонсека были задержаны несколькими днями ранее, так как следствие предполагало, что они могут покинуть страну.

Как заявила генпрокурор Панамы Кениа Порселл, полученные данные свидетельствуют о том, что «панамская фирма являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения». Порселл также упомянула, что расследование, длившееся около года и приведшее к арестам основателей фирмы, велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Ранее, в четверг, прокуратура провела обыски в офисе компании, а на следующий день досмотру подверглись квартиры основателей Mossack Fonseca. Адвокат основателей фирмы назвал обвинения против Юргена Моссака и Рамона Фонсеки «слабыми» и заявил, что будет оспаривать собранные доказательства.
Сообщается также, что был арестован еще один юрист, работавший на Mossack Fonseca, а в отношении еще одного выписан ордер на арест, однако его местонахождение неизвестно.

Компания Mossak Fonseca получила известность в СМИ благодаря так называемым «панамским досье», которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире. Документы вызвали большой резонанс во многих странах.






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