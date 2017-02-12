В Грузии хотят ввести домашний арест

12.02.2017 22:54 Вместо лишения свободы планируется внедрение одного из видов наказания – домашнего ареста. Это предусмотрено проектом изменений в «Кодекс о заключении под стражу», который правительство представило на обсуждение парламенту. Автором проекта является Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии.



Согласно представленному в парламент законопроекту, местному совету Министерства по исполнению наказаний и пробации предоставляются полномочия в случае письменной просьбы осужденного, и после отбывания определенного законом льготного периода, заменить оставшийся срок наказания на более легкую форму – домашний арест.















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