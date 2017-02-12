|
Осужденные женщины некоторых категорий будут иметь право на выходные покидать тюрьму
12.02.2017 22:59
Осужденные женщины, чьим несовершеннолетним детям пришлось покинуть тюремное учреждение, в течение одного года, по выходным будут иметь право выходить из учреждения по исполнению наказания.
Это предусмотрено запланированными изменениями в «Кодексе о заключении под стражу», которые правительство представило на обсуждение парламенту. Автором проекта является Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии.
«Кодекс о заключении под стражу» предусматривает совместное проживания матерей и детей в возрасте до 3 лет. Как поясняет министерство, после достижения 3-летнего возраста, дети покидают тюремное учреждение, чтобы получить возможность приспособиться к внешнему миру, и для сведения до минимума травмы ребенка при расставании с матерью, нужно осуществить изменения в отношении осужденных женщин.
Согласно изменениям, запланированным в Кодексе, осужденные женщины, дети которых по достижении 3-летия были вынуждены покинуть учреждение по исполнению наказаний, получат право, по решению директора пенитенциарного департамента, в течение года после того, как ребенок покинул учреждение, на выходные (субботу и воскресенье) покидать тюрьму.
При принятии решения будут приниматься во внимание опасность заключенной для общества, ее личностные качества, криминальное прошлое, характер преступления, мотив, цель, поведение во время отбытия наказания и другие обстоятельства.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна