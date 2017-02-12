Осужденные женщины некоторых категорий будут иметь право на выходные покидать тюрьму

12.02.2017 22:59 Осужденные женщины, чьим несовершеннолетним детям пришлось покинуть тюремное учреждение, в течение одного года, по выходным будут иметь право выходить из учреждения по исполнению наказания.



Это предусмотрено запланированными изменениями в «Кодексе о заключении под стражу», которые правительство представило на обсуждение парламенту. Автором проекта является Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии.



«Кодекс о заключении под стражу» предусматривает совместное проживания матерей и детей в возрасте до 3 лет. Как поясняет министерство, после достижения 3-летнего возраста, дети покидают тюремное учреждение, чтобы получить возможность приспособиться к внешнему миру, и для сведения до минимума травмы ребенка при расставании с матерью, нужно осуществить изменения в отношении осужденных женщин.



Согласно изменениям, запланированным в Кодексе, осужденные женщины, дети которых по достижении 3-летия были вынуждены покинуть учреждение по исполнению наказаний, получат право, по решению директора пенитенциарного департамента, в течение года после того, как ребенок покинул учреждение, на выходные (субботу и воскресенье) покидать тюрьму.



При принятии решения будут приниматься во внимание опасность заключенной для общества, ее личностные качества, криминальное прошлое, характер преступления, мотив, цель, поведение во время отбытия наказания и другие обстоятельства.















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