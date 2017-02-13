Арешидзе: «Отношения между ветвями власти приняли уродливую форму»

13.02.2017 12:31 «Очевидно одно - для подготовки этого успешного визита министра иностранных дел за последний месяц Тедо Джапаридзе и посол Давид Бакрадзе провели титаническую работу. Я точно знаю, на каком уровне он проводил встречи и какие сложные «струны» политической дипломатии затрагивал... Меня радует высокий уровень встреч и настраивает на позитивное ожидание сохранения и улучшения высокого уровня двусторонних отношений. Это важно, потому что США остаются нашим важнейшим стратегическим партнером», - заявил эксперт Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра».



«То что происходит между президентом и парламентом, я оцениваю крайне отрицательно. Общество устало от нескончаемого спора между администрацией президента и другими госструктурами, особенно - парламентским большинством прошлого и нынешнего созыва. Эти отношения не состоялись, что очень плохо для страны. Вроде бы есть какие-то просветы, что-то они понимают, договариваются, но это не носит систематический характер. Отношения между ветвями власти приняли уродливую форму. Разногласия по тем или иным вопросам должна быть, но не должно быть разногласий между персоналиями. Особенно это заметно по нынешнему руководству парламента», - отметил в беседе с корреспондентом издания Мамука Арешидзе.



«Несколько дней назад я говорил о вопросах слежки-прослушивания с немецкими коллегами. У них служба слежки-прослушивания так незаметно вплетена в состав Федеральной службы защиты конституции, что даже невозможно понять, в каком отделе она находится. Система засекречена так, что найти информацию о ней практически невозможно. Что касается Великобритании, там масштабы слежки и прослушивания очень велики. Там подобное право есть у многих ведомств, но и механизмы контроля, разумеется, сильны. Прослушиваются телефоны, постоянно контролируются социальные сети, разные веб-страницы и т.д. Это оправдывается высокой угрозой терроризма. Если кто-то думает, что у нас эта угроза ниже, то очень ошибается», - продолжил респондент.



«Я говорю об этом уже давно, но у нас ведь никто не слушает тех, кто разбирается в этом вопросе. С 1995 года я говорю одно и то же. Если раньше я говорил, что процессы в Панкисском ущелье являются угрозой, сейчас такие очаги угроз могут быть расположены уже в пяти регионах страны... Я не говорю, что сегодня или завтра кого-то взорвут, но и исключать это нельзя... Не только в Грузии, но и на всем Южном Кавказе ведется подготовка почвы для завтрашних процессов, накопление ресурсов... Исходя из этого, я считаю, что система слежки-прослушивания является частью безопасности страны, поэтому люди, которые говорят только о правах человека, должны посмотреть на ситуацию и под этим углом. Деятельность нового агентства и весь этот процесс будут контролировать пять государственных органов. Я не знаю, кто-то может посчитать, что можно преодолеть и этот пятикратный барьер, но это - теоретически, а практически власти предлагают нам очень сложную систему. Общество должно делать акцент на том, чтобы этот пятикратный контроль был точно и понятно прописан в законе и выполнялся беспрепятственно», - заключил эксперт.















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